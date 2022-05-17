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Мэры Калгари и Эдмонтона заключили спор на победу в серии второго раунда плей-офф НХЛ

Мэры Калгари и Эдмонтона заключили спор на победу в серии второго раунда плей-офф НХЛ
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Мэры Калгари и Эдмонтона заключили пари на серию второго раунда Кубка Стэнли — 2022 между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», сообщает TSN.

Отмечается, что в случае проигрыша своего клуба в серии члены городского совета наденут джерси победившей команды соперника на первом заседании.

«Также мы решили, что проигравший мэр на первом собрании совета по окончании серии раскрасит своё лицо в цвета команды-соперника», — заявила мэр Калгари Джоти Гондек.

«Эдмонтон — хоккейный город и всегда таким был. Я с удовольствием пошлю наилучшие пожелания мэру Гондек, когда «Ойлерз» выйдут в следующую стадию плей-офф», — сказал мэр Эдмонтона Амарджит Саухи.

Первый матч серии между «Флэймз» и «Ойлерз» состоится в Калгари в четверг, 19 мая. Начало — в 4:30 по московскому времени.

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