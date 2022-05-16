Супердуэль русских и огненный Панарин. Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ

В НХЛ завершились все серии первого раунда плей-офф. Пять из них добрались до седьмого матча. Судьба двух и вовсе решилась в овертайме решающей игры. В борьбе за титул остались восемь команд. «Чемпионат» рассказывает, кто и с кем сыграет в полуфиналах конференций.
«Флорида» — «Тампа»
«Тампа» стоит на пороге фантастического достижения: подопечным Купера необходимо выиграть всего 12 матчей, чтобы завоевать третий подряд Кубок Стэнли и окончательно оформить свою трансформацию из выдающейся команды в великую.
В первом раунде над мечтами «Лайтнинг» постоянно сверкали угрожающие молнии: «Тампа» на протяжении всей серии была вынуждена догонять «Торонто», но в седьмой игре продемонстрировала чемпионский оскал и обеспечила себе встречу с лучшей командой регулярки.
«Флорида» этот высокий статус в противостоянии с «Вашингтоном» не подтвердила. «Пантерам» тоже пришлось отыгрываться по ходу дела – решить задачу в немалой степени помог сам соперник. «Кэпиталз» начали за здравие, а закончили за упокой: в конце серии на льду растворились и Александр Овечкин, и его одноклубники.
Теперь голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского ждёт ещё одна супердуэль с соотечественниками. Российские лидеры «молний» набирают обороты: Никита Кучеров – снова лучший в клубе по очкам, а Андрей Василевский, сыграв в целом среднюю серию, выдал потрясающий сольный концерт в последнем матче. «Лайтнинг» стоит присмотреться к Картеру Вераге: во второй раунд он заходит с агрессивными цифрами: 6 матчей, 6 голов, 6 передач.
«Колорадо» — «Сент-Луис»
В сверхконкурентном первом раунде «Колорадо» выглядел белой вороной: «Эвеланш» без видимых трудностей разобрались с «Нэшвиллом», не отдав сопернику ни матча. Впрочем, кратковременность серии не помешала лидерам «лавин» вновь ужаснуть лигу своим потенциалом. При этом в атаке на первый план вышел защитник: Кейл Макар набрал 10 очков – почти в два раза больше, чем Маккинон с Рантаненом (по шесть). Валерий Ничушкин ограничился тремя результативными баллами – зато именно его гол в последней игре стал победным.
Дорога «Сент-Луиса» в полуфинал конференции лежала через испытание Кириллом Капризовым. Доминирование новокузнецкого воспитанника в этой серии можно было бы назвать абсолютным, но под конец у «Блюз» раскрылся другой россиянин. Владимир Тарасенко оформил хет-трик в пятом – возможно, ключевом матче – и забросил чрезвычайно важную шайбу в шестом.
Владимир Тарасенко
Фото: nhl.com/blues
В следующей серии «музыканты», очевидно, столкнутся с куда более сложной задачей: на противоположной половине площадки они увидят не одну звезду, а целую россыпь. С другой стороны, костяк «Сент-Луиса» обладает чемпионским опытом и уже как следует вкатился в плей-офф. О «Колорадо», который регулярно ломается от напряжения в «близких» матчах и отдыхает от хоккея почти неделю, того же не скажешь.
«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
Присутствие «Каролины» в топ-8 команд НХЛ не удивляет: несмотря на молодость, «ураганы» целенаправленно мчатся к своему кубку. Куда более искушённый «Бостон» на первом этапе этого пути преградой не стал. Однако трудно сказать, что «Харрикейнз» для победы над «Брюинз» отдали всё, что у них есть. Резерв на вторую серию у «Каролины» остаётся: Себастьян Ахо и Андрей Свечников вели себя подозрительно тихо. В борьбе с «Рейнджерс» просто обязаны повышать голос.
«Синерубашечники», напротив, добыли пропуск в 1/4 финала плей-офф на тоненького. «Рейнджеры» горели 1-3 по матчам и отставали в счёте в каждой из трёх следующих игр. Повиснув на волоске от поражения, «Нью-Йорк» одержал три волевые победы, последнюю – в овертайме.
Игорь Шестёркин
Фото: nhl.com/rangers
Игорь Шестёркин пропускал в среднем по 3,67 гола за встречу, но всё равно оправдал свою номинацию на «Конн Смайт Трофи». В решающем матче россиянин отразил 42 из 45 бросков. Артемий Панарин, который невыразительно смотрелся на протяжении серии, забросил победную шайбу в овертайме – возможно, эти эмоции добавят ему энергии на «Каролину».
«Эдмонтон» — «Калгари»
В канадском дерби сыграет только один россиянин – Никита Задоров. Защитнику не позавидуешь: его целью станет поиск противоядия для Коннора Макдэвида. Капитан «Эдмонтона» настроен решительно: ранее он приговорил «Лос-Анджелес» – набрал 14 очков за одну серию, повторив тем самым рекорд XXI века.
«Битва за Альберту» пять раз проходила в рамках плей-офф. «Эдмонтон» выиграл у «Калгари» четыре серии, после чего дважды забирал Кубок Стэнли. «Огоньки» первого и единственного успеха в противостоянии с «нефтяниками» добились в далёком 1986 году.
- 16 мая 2022
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