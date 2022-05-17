Новиков: Панарина сравниваю с Роналдиньо. Хоккейный мир сходит с ума от техники россиянина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



«Панарина я сравниваю с Роналдиньо. Футбольный мир сходит с ума от техники бразильца, а хоккейный – от техники россиянина. Артемий никогда не боится брать инициативу на себя, отрабатывает свой контракт от и до.



Большой талант, который ещё и много работает над собой», – приводят слова Новикова «Известия».



Напомним, 30-летний россиянин забил победный гол в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Во втором раунде Кубка Стэнли — 2022 «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз». Первая игра состоится в четверг, 19 мая. Начало — в 2:00 мск.