«Рахим итегез». «Ак Барс» опубликовал фото с Вадимом Шипачёвым в Казани
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Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал фото новичка команды — нападающего Вадима Шипачёва.
«Казань встречает Вадима Шипачёва», — написано в сообщении клуба.
Источник: телеграм-канал «Ак Барса».
Напомним, 35-летний Шипачёв перешёл из московского «Динамо» в «Ак Барс» вместе с защитником Вячеславом Войновым.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачёва 48 матчей и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах. Шипачёв в последних трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» в прошедшем сезоне уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 «Авангарду» со счётом 2-4.
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