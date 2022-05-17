Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рахим итегез». «Ак Барс» опубликовал фото с Вадимом Шипачёвым в Казани

«Рахим итегез». «Ак Барс» опубликовал фото с Вадимом Шипачёвым в Казани
Комментарии

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал фото новичка команды — нападающего Вадима Шипачёва.

«Казань встречает Вадима Шипачёва», — написано в сообщении клуба.

Источник: телеграм-канал «Ак Барса».

Напомним, 35-летний Шипачёв перешёл из московского «Динамо» в «Ак Барс» вместе с защитником Вячеславом Войновым.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачёва 48 матчей и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах. Шипачёв в последних трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» в прошедшем сезоне уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 «Авангарду» со счётом 2-4.

Громкий обмен в КХЛ! Главные звёзды «Динамо» теперь будут играть у Знарка Громкий обмен в КХЛ! Главные звёзды «Динамо» теперь будут играть у Знарка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022