Вице-президент «Металлурга»: если Малкин изъявит желание вернуться, то мы найдём деньги

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал возможность подписания контракта с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным, который является воспитанником «Магнитки».
«Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдём», — приводит слова Ласькова «РИА Новости Спорт».
35-летний форвард был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. Малкин выступает за «пингвинов» с 2006 года, за исключением локаута в сезоне-2012/2013, когда он играл за «Металлург» в КХЛ.
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