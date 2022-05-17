Куликов выбил несколько зубов партнёру по команде в седьмом матче с «Сент-Луисом»

В конце первого периода седьмого матча серии первого раунда плей-офф между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов клюшкой попал по лицу партнёру по команде защитнику Йоэлю Эрикссону Эку и выбил ему 3-4 зуба.
«Стоматологу пришлось вытащить эти зубы. Сначала их пытались склеить», – цитирует Эрикссона Эка The Athletic.
Защитник «Миннесоты» Джейк Миддлтон, у которого отсутствует несколько зубов, дал несколько советов Эрикссону Эку.
«Он провёл много времени в медицинской комнате в Сент-Луисе, и я думаю, что они пытались спасти зубы. Я сказал ему после игры: «Убери это изо рта». Они все висели и всё такое».
«Когда врачи хотели спасти зубы, я подумал: «Просто уберите их оттуда». Это намного менее болезненно. Эрикссон Эк сделал это на следующее утро, и их уже не было. Не знаю, последовал он моему совету или совету стоматолога», – цитирует Миддлтона The Athletic.
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