С. Бочаров: вернись Дацюк в «Автомобилист», он точно помог бы в прошлом сезоне

Новичок «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров подвел итоги прошлого сезона, где он выступал за екатеринбургский «Автомобилист».
«Остался ли осадок после невыхода в плей-офф? Конечно, остался, ведь у нас в «Автомобилисте» был очень хороший и сильный состав. Я считаю, что команда обязана была играть в плей-офф.
Может быть, я повторюсь, но скажу, что состав у нас был действительно мощным, но даже в профессиональном спорте иногда случаются необъяснимые вещи, как произошло с нами в завершившемся сезоне…
Насколько повлияла травма Коваржа? Травма Якуба дала возможность другим вратарям проявить себя. Конечно, она сказалась на действиях команды, но в то же время это дало дополнительный толчок и дополнительный шанс другим, более молодым голкиперам себя показать.
Дацюк? Он, безусловно, великий игрок с большим именем. Я думаю, вернись он в «Автомобилист», он точно бы нам помог!» – цитирует Бочарова официальный сайт КХЛ.
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