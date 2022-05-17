Капанен: Малкин — настоящий монстр. Для меня было огромной честью играть с ним

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен поделился мнением о российском форварде команды Евгении Малкине.

«Я люблю этого парня. Я не знаю, что ещё сказать. Никогда не знаешь, что ты получишь с ним на тренировке. Он забавный парень, очень расслабленный. Настоящий монстр. Для меня было огромной честью играть с ним», – цитирует Капанена официальный «твиттер» «Питтсбурга».

В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.



Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.