Кросби ответил на вопрос, будет ли он влиять на переговоры Малкина с «Питтсбургом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, ожидает ли он, что генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл или владелец «Питтсбурга» Брайан Бёрк будут говорить с ним о планах команды на лето, а также заслужил ли он право высказывать своё мнение о том, в каком направлении двигаются «Пингвинз» в межсезонье.



«Это не моя работа. Я думаю, все знают, как я отношусь к своим товарищам по команде. Мы провели довольно приличный сезон, хотя, очевидно, хотели бы продолжать играть. Но тот факт, что мы действительно играли хорошо, я думаю, говорит сам за себя. Есть много вещей, которые должны быть сбалансированы, и я это понимаю. Но я бы не подумал, что расскажу им что-то такое, чему они будут удивлены.



Но это не то, о чём они обязательно должны спрашивать меня в любом случае. Не думаю, что я когда-либо был одним из тех, кто действительно пытался повлиять на состав команды. Думаю, что достижения игроков говорят сами за себя, особенно в случае с Летангом и Малкиным. То, что они сделали и что они продолжают делать, тоже говорит само за себя. Так что это решения, которые должно принимать руководство», – цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

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