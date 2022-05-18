«Питтсбург» снова начал переговоры с Летангом

«Питтсбург» ведет переговоры с Крисом Летангом о продлении контракта.



Как сообщает инсайдер Эллиот Фридман, 35-летнему Летангу предложили четырёхлетний контракт с зарплатой около $ 7,25.



По другой информации, «Пингвинз» готовы предложить канадскому хоккеисту трёхлетнее соглашение с зарплатой в пять миллионов долларов в год.

Напомним, ранее американский журналист The Athletic Роб Росси рассказал о контрактах форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Брайана Раста, а также защитника Криса Летанга. Переговоры по всем хоккеистам зашли в тупик, и они остались без контрактов с клубом.

Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.