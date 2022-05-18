«Питтсбург» снова начал переговоры с Летангом
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«Питтсбург» ведет переговоры с Крисом Летангом о продлении контракта.
Как сообщает инсайдер Эллиот Фридман, 35-летнему Летангу предложили четырёхлетний контракт с зарплатой около $ 7,25.
По другой информации, «Пингвинз» готовы предложить канадскому хоккеисту трёхлетнее соглашение с зарплатой в пять миллионов долларов в год.
Напомним, ранее американский журналист The Athletic Роб Росси рассказал о контрактах форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Брайана Раста, а также защитника Криса Летанга. Переговоры по всем хоккеистам зашли в тупик, и они остались без контрактов с клубом.
Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.
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