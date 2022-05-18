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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в первом матче серии, у Ничушкина – гол

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в первом матче серии, у Ничушкина – гол
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.

На 7-й минуте матча за гостей открыл счёт канадец Райан О'Райлли. Ему ассистировал его же соотечественник Брэйден Шенн.

На 24-й минуте матча российский нападающий Валерий Ничушкин сравнял счёт. Россиянин забил первый гол для своей команды в полуфинале плей-офф Западной конференции. С передачами ему помогли финский форвард Микко Рантанен и канадский защитник Кейл Макар.

На 32-й минуте Самуэль Жирар вывел хозяев вперёд, а на 57-й минуте Джоржан Кайру перевёл игру в дополнительное время. В овертайме же исход матча решил Джон Мэнсон на 69-й минуте.

Таким образом, Ничушкин забил свой 3-й гол в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Также на счету россиянина одна результативная передача. Это его пятый матч в плей-офф этого сезона.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
18 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Шенн) – 06:25 (5x5)   1:1 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 23:14 (5x5)   2:1 Жирар (Мэнсон, Ландеског) – 31:32 (5x5)   2:2 Кайру (Фолк) – 56:46 (5x4)   3:2 Мэнсон (Ландеског, Кадри) – 68:02 (5x5)
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