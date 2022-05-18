«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в первом матче серии, у Ничушкина – гол

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.



На 7-й минуте матча за гостей открыл счёт канадец Райан О'Райлли. Ему ассистировал его же соотечественник Брэйден Шенн.



На 24-й минуте матча российский нападающий Валерий Ничушкин сравнял счёт. Россиянин забил первый гол для своей команды в полуфинале плей-офф Западной конференции. С передачами ему помогли финский форвард Микко Рантанен и канадский защитник Кейл Макар.



На 32-й минуте Самуэль Жирар вывел хозяев вперёд, а на 57-й минуте Джоржан Кайру перевёл игру в дополнительное время. В овертайме же исход матча решил Джон Мэнсон на 69-й минуте.



Таким образом, Ничушкин забил свой 3-й гол в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Также на счету россиянина одна результативная передача. Это его пятый матч в плей-офф этого сезона.