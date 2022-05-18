Башкиров: не слежу за ЧМ-2022. Главная задача недели – помочь родным посадить картошку

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров ответил на вопрос, следит ли он за чемпионатом мира по хоккею – 2022, на котором не играет сборная России.



«Честно говоря, нет. Во-первых, не вижу смысла в этом турнире, если в нём не участвует наша команда. Во-вторых, есть эмоциональная усталость от хоккея, нужно немного переключиться. Уже прилетел из Уфы в родную Тюмень, главная задача недели – помочь бабушке и дедушке посадить картошку», – цитирует Башкирова Russia-Hockey.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменяют команды Франции и Австрии.



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.