Одноклубник Капризова вошёл в число номинантов на «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Леди Бинг Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ. Этот приз ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
В топ-3 попали нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин и капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен.
В завершившемся регулярном чемпионате Коннор набрал 93 (47+46) очка, получив лишь четыре минуты штрафа в 79 матчах. Славин сыграл 79 встреч, в которых записал на свой счёт 42 (4+38) результативных балла при пяти минутах штрафа. Сперджен, одноклубник Кирилла Капризова, набрал 40 (10+30) очков в 65 матчах. У него набралось лишь пять штрафных минут.
Отметим, что решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
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