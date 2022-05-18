Одноклубник Капризова вошёл в число номинантов на «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Леди Бинг Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ. Этот приз ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В топ-3 попали нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин и капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен.

В завершившемся регулярном чемпионате Коннор набрал 93 (47+46) очка, получив лишь четыре минуты штрафа в 79 матчах. Славин сыграл 79 встреч, в которых записал на свой счёт 42 (4+38) результативных балла при пяти минутах штрафа. Сперджен, одноклубник Кирилла Капризова, набрал 40 (10+30) очков в 65 матчах. У него набралось лишь пять штрафных минут.

Отметим, что решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.