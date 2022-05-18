Hokej.cz — о сборной Чехии на ЧМ-2022: позор. Оптимизм остался в прошлом

Чешское издание Hokej.cz прокомментировало неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира — 2022.
«Третий матч турнира, третья бездарная игра сборной, но на этот раз ещё и позор. Чехи впервые в истории ЧМ проиграли Австрии. Ожидалось, что матч с южными соседями поспособствует уверенности в себе, но итоговый результат оказался прямо противоположным. Хотя чехи вышли вперёд в первом периоде, во втором они не смогли упрочить преимущество, а позже заплатили высокую цену за чрезмерную пассивность.
Сборная точно не так себе представляла первые дни в Тампере. Сначала отдали три очка шведам, затем ещё два — недооценённой Австрии. Остался в прошлом оптимизм, который возник после воодушевляющей подготовки к ЧМ, когда чехи выиграли домашний и шведский этапы Евротура.
Чешские болельщики в концовке матча стали освистывать свою команду. С трибуны многим казалось, что некоторые играли слабо и не выкладывались на 100%», — говорится в сообщении.
- 18 мая 2022
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