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Hokej.cz — о сборной Чехии на ЧМ-2022: позор. Оптимизм остался в прошлом

Hokej.cz — о сборной Чехии на ЧМ-2022: позор. Оптимизм остался в прошлом
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Чешское издание Hokej.cz прокомментировало неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира — 2022.

«Третий матч турнира, третья бездарная игра сборной, но на этот раз ещё и позор. Чехи впервые в истории ЧМ проиграли Австрии. Ожидалось, что матч с южными соседями поспособствует уверенности в себе, но итоговый результат оказался прямо противоположным. Хотя чехи вышли вперёд в первом периоде, во втором они не смогли упрочить преимущество, а позже заплатили высокую цену за чрезмерную пассивность.

Сборная точно не так себе представляла первые дни в Тампере. Сначала отдали три очка шведам, затем ещё два — недооценённой Австрии. Остался в прошлом оптимизм, который возник после воодушевляющей подготовки к ЧМ, когда чехи выиграли домашний и шведский этапы Евротура.

Чешские болельщики в концовке матча стали освистывать свою команду. С трибуны многим казалось, что некоторые играли слабо и не выкладывались на 100%», — говорится в сообщении.

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