Форвард «Тампы» Брейден Пойнт пропустит и второй матч серии с «Флоридой»

26-летний канадский центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Кайл Букаускас в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «молний» Джона Купера.

Форвард уже пропустил первый матч серии, однако «Тампа» одержала в нём победу.

Напомним, вторая встреча пройдёт в ночь с 19 на 20 мая на домашнем стадионе «Флориды» — «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США). Начало – в 2:00 мск.



В нынешнем плей-офф НХЛ — 2022 Пойнт принял участие во всех семи встречах серии с «Торонто» (4-3), в которых забросил две шайбы и совершил две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ в 417 матчах на его счету 368 (167+201) очков.