Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 18 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Франция — Италия — 2:1 ОТ

Итальянцы уже на 15-й минуте вышли вперёд, забросив в меньшинстве. Благодаря усилиям Саши Трея французы сравняли счёт на 59-й минуте. В овертайме победу номинальным хозяевам принёс гол Юго Галле.

Норвегия — Австрия — 5:3

В параллельной встрече норвежцы с трудом смогли переиграть сенсационных австрийцев. Команды раз за разом обменивались голами, Матс Россели Ольсен даже оформил дубль, но одержать вторую победу было суждено именно Норвегии.

Финляндия — Швеция — 2:3 Б

В третьем матче игрового дня первое поражение на домашнем турнире потерпела сборная Финляндии. На гол Адама Ларссона финны ответили дуплетом в исполнении Микко Лехтонена и Сами Ватанена. В третьем периоде Йоэль Келльман сравнял счёт. Судьбу матча решила серия буллитов, где сильнее оказались шведы.

Швейцария — Словакия — 5:3

Не менее напряжённым выдалась и заключительная встреча дня. Швейцарцы трижды выходили вперёд усилиями Дениса Мальгина, Доминика Эгли и Тимо Майера. Словаки дважды сравнивали счёт благодаря голам Милоша Романа и Юрая Слафковски. Однако шайба лидера швейцарцев Нико Хишира принесла его сборной четвёртую подряд победу на турнире.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года



На данный момент все команды провели по три-четыре матча на турнире.



Группа А



Швейцарцы неожиданно вышли в лидеры, набрав 12 очков в четырёх матчах. На вторую позицию опустились канадцы, выигравшие все три встречи (9 очков). На третьем месте располагается сборная Дании, за ней — Германия (по 6 очков). На пятую строчку поднялись французы (5), Словакия — на шестой позиции (3), Италия — предпоследняя (1), а замыкает группу Казахстан, не набравший ни одного очка за три матча.



Группа B



Швеция вышла в единоличные лидеры, набрав 11 баллов в четырёх матчах. Финны с 10 очками после четырёх встреч опустились на вторую строчку. Тройку замыкает сборная США, набравшая пять очков в трёх матчах. Столько же баллов и у Норвегии, сыгравшей на встречу больше. Пятое место у Чехии (4), на очко от неё отстают Латвия и Австрия. Великобритания с одним баллом идёт последней.