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Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 18 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Франция — Италия — 2:1 ОТ

Итальянцы уже на 15-й минуте вышли вперёд, забросив в меньшинстве. Благодаря усилиям Саши Трея французы сравняли счёт на 59-й минуте. В овертайме победу номинальным хозяевам принёс гол Юго Галле.

ЧМ-2022. Группа A
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
ОТ
Италия
0:1 Фриго – 14:42 (4x5)   1:1 Трей (Флёри, Овитю) – 58:54 (6x5)   2:1 Галле (Бозон) – 61:04 (3x3)

Норвегия — Австрия — 5:3

В параллельной встрече норвежцы с трудом смогли переиграть сенсационных австрийцев. Команды раз за разом обменивались голами, Матс Россели Ольсен даже оформил дубль, но одержать вторую победу было суждено именно Норвегии.

ЧМ-2022. Группа B
18 мая 2022, среда. 16:20 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 3
Австрия
0:1 Хайнрих (Вуковиц, Шнайдер) – 06:48 (5x4)   1:1 Россели Ольсен (Олимб) – 07:33 (4x5)   2:1 Мартинсен (Йоханнесен, Россели Ольсен) – 20:55 (5x5)   2:2 Хаудум (Унтервегер, Ганаль) – 26:54 (5x4)   3:2 Рёймарк (Хага, Нёрстебё) – 31:44 (5x5)   4:2 Россели Ольсен (Мартинсен, Олимб) – 47:32 (5x3)   4:3 Шнайдер (Вуковиц, Хайнрих) – 56:12 (5x4)   5:3 Рённильд (Якобссон) – 59:47 (en)

Финляндия — Швеция — 2:3 Б

В третьем матче игрового дня первое поражение на домашнем турнире потерпела сборная Финляндии. На гол Адама Ларссона финны ответили дуплетом в исполнении Микко Лехтонена и Сами Ватанена. В третьем периоде Йоэль Келльман сравнял счёт. Судьбу матча решила серия буллитов, где сильнее оказались шведы.

ЧМ-2022. Группа B
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Б
Швеция
0:1 Ларссон (Петерсон, Далин) – 11:38 (5x5)   1:1 Лехтонен (Бьёрнинен, Анттила) – 23:38 (5x5)   2:1 Ватанен (Лехтонен, Армиа) – 25:39 (5x5)   2:2 Келльман (Густафссон, Экман-Ларссон) – 46:38 (5x5)   2:3 Бемстрём – 65:00 (ПБ)

Швейцария — Словакия — 5:3

Не менее напряжённым выдалась и заключительная встреча дня. Швейцарцы трижды выходили вперёд усилиями Дениса Мальгина, Доминика Эгли и Тимо Майера. Словаки дважды сравнивали счёт благодаря голам Милоша Романа и Юрая Слафковски. Однако шайба лидера швейцарцев Нико Хишира принесла его сборной четвёртую подряд победу на турнире.

ЧМ-2022. Группа A
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Мальгин (Зутер) – 00:52 (4x5)   1:1 Роман (Лантоши, Лишка) – 10:33 (5x5)   2:1 Эгли (Шерве, Берчи) – 23:56 (5x5)   2:2 Слафковски (Криштоф, Татар) – 25:32 (5x5)   3:2 Майер (Зутер) – 32:59 (4x4)   4:2 Хишир (Марти) – 45:44 (5x5)   4:3 Такач (Сикора, Грман) – 49:07 (5x5)   5:3 Херцог (Мальгин, Зутер) – 59:36 (en)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

На данный момент все команды провели по три-четыре матча на турнире.

Группа А

Швейцарцы неожиданно вышли в лидеры, набрав 12 очков в четырёх матчах. На вторую позицию опустились канадцы, выигравшие все три встречи (9 очков). На третьем месте располагается сборная Дании, за ней — Германия (по 6 очков). На пятую строчку поднялись французы (5), Словакия — на шестой позиции (3), Италия — предпоследняя (1), а замыкает группу Казахстан, не набравший ни одного очка за три матча.

Группа B

Швеция вышла в единоличные лидеры, набрав 11 баллов в четырёх матчах. Финны с 10 очками после четырёх встреч опустились на вторую строчку. Тройку замыкает сборная США, набравшая пять очков в трёх матчах. Столько же баллов и у Норвегии, сыгравшей на встречу больше. Пятое место у Чехии (4), на очко от неё отстают Латвия и Австрия. Великобритания с одним баллом идёт последней.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
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