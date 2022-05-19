Макдэвид первый игрок «Эдмонтона» с 2006 года, который забил в 4-х матчах подряд плей-офф

В эти минуты в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Калгари». Единственный на данный момент гол за «Эдмонтон» забил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Таким образом, он забил в четвёртом матче подряд в НХЛ, став первым игроком клуба кому это удалось сделать с 2006 года. Майкл Пека и Шон Хоркофф в 2006 году забивали в четырёх матчах кряду в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».