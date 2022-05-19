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«Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ

«Калгари» и «Эдмонтон» установили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:6 в пользу «Калгари». Таким образом, команды побили рекорд результативности в очных матчах плей-офф НХЛ. Ранее наибольшее количество голов в плей-офф в очном противостоянии «Калгари» и «Эдмонон» забили 17 апреля 1983 года. Тогда командам на двоих удалось забросить 12 шайб, сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats.

Напомним, в первом раунде «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте Западной конференции, набрав 111 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, записав в свой актив 104 очка.

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