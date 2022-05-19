Коннор Макдэвид повторил достижения Марка Мессье и Дени Савара

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (6:9, 0-1). Канадский нападающий теперь имеет на своём счету 18 очков после восьми встреч плей-офф.
Как отмечает StatsCentre, Макдэвид вышел на четвёртое место в истории розыгрышей Кубка Стэнли по числу набранных очков в первых восьми матчах со старта плей-офф. По этому показателю он повторил достижения Дени Савара (18 в 1985 году) и Марка Мессье (18 в 1988 году). Больше него удалось набрать лишь Марио Лемье (19 в 1992-м), а также дважды Уэйну Гретцки (20 в 1987-м и 22 в 1985-м).
Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 9:6.
Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Калгари» обыграл «Даллас Старз», а «Эдмонтон» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
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