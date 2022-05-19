Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Калгари»: вчера сказал игрокам забить от 7 до 10 голов

Тренер «Калгари»: вчера сказал игрокам забить от 7 до 10 голов
Комментарии

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал голевую феерию команды в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

«Предыдущая серия была довольно-таки скучная. Поэтому вчера я сказал своим игрокам забить от семи до 10 голов. Что мы и сделали сегодня», — сказал Саттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, в матче между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» (9:6) был повторён рекорд результативности в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В минувшей встрече, которая прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом», команды забросили 15 шайб на двоих. Самым результативным матчем в плей-офф НХЛ до этого была встреча между «Калгари» и «Лос-Анджелес Кингз» в 1993 году. Тогда командам также удалось забить 15 голов за матч.

Новость по теме
Ткачук — первый игрок «Калгари» с хет-триком в плей-офф за 27 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022