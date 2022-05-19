Тренер «Калгари»: вчера сказал игрокам забить от 7 до 10 голов

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал голевую феерию команды в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

«Предыдущая серия была довольно-таки скучная. Поэтому вчера я сказал своим игрокам забить от семи до 10 голов. Что мы и сделали сегодня», — сказал Саттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, в матче между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» (9:6) был повторён рекорд результативности в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.



В минувшей встрече, которая прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом», команды забросили 15 шайб на двоих. Самым результативным матчем в плей-офф НХЛ до этого была встреча между «Калгари» и «Лос-Анджелес Кингз» в 1993 году. Тогда командам также удалось забить 15 голов за матч.