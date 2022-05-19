Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 18 на 19 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1 ОТ
«Ураганы» прервали трёхматчевую победную серию «рейнджеров». На быстрый гол Филипа Хитила «Каролина» ответила лишь на 58-й минуте шайбой Себастьяна Ахо. Победу «Харрикейнз» на четвёртой минуте овертайма принёс Иэн Коул, поразивший ворота Игоря Шестёркина благодаря кошмарному рикошету от игрока «Рейнджерс».
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 9:6
«Огоньки» и «нефтяники» устроили голевую перестрелку, победителем из которой вышли хозяева встречи. В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Блейк Коулман (дважды), Мэттью Ткачук (трижды) и Расмус Андерссон. За «Эдмонтон» забивали Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Зак Хайман (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. Отметим, на счету Макдэвида также три результативные передачи.
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Также во втором раунде играют «Колорадо Эвеланш» с «Сент-Луис Блюз» (1-0) и «Флорида Пантерз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1).
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