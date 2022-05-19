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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 18 на 19 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1 ОТ

«Ураганы» прервали трёхматчевую победную серию «рейнджеров». На быстрый гол Филипа Хитила «Каролина» ответила лишь на 58-й минуте шайбой Себастьяна Ахо. Победу «Харрикейнз» на четвёртой минуте овертайма принёс Иэн Коул, поразивший ворота Игоря Шестёркина благодаря кошмарному рикошету от игрока «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Лафренье) – 07:07 (5x5)   1:1 Ахо (Джарвис, Терявяйнен) – 57:37 (5x5)   2:1 Коул (Смит, Котканиеми) – 63:12 (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 9:6

«Огоньки» и «нефтяники» устроили голевую перестрелку, победителем из которой вышли хозяева встречи. В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Блейк Коулман (дважды), Мэттью Ткачук (трижды) и Расмус Андерссон. За «Эдмонтон» забивали Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Зак Хайман (дважды), Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. Отметим, на счету Макдэвида также три результативные передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
19 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
9 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Линдхольм (Андерссон, Годро) – 00:26 (5x5)   2:0 Манджапане (Баклунд) – 00:51 (5x5)   3:0 Ритчи – 06:05 (5x5)   3:1 Макдэвид – 07:41 (5x5)   4:1 Коулман (Манджапане, Андерссон) – 20:45 (5x5)   5:1 Коулман (Ханифин, Льюис) – 26:10 (5x5)   5:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 27:10 (5x5)   6:2 Ткачук (Годро, Тоффоли) – 28:24 (5x4)   6:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 29:38 (5x5)   6:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 34:06 (5x5)   6:5 Драйзайтль (Макдэвид) – 39:21 (5x5)   6:6 Ямамото (Макдэвид, Драйзайтль) – 41:28 (5x5)   7:6 Андерссон (Манджапане, Йернкрок) – 42:57 (5x5)   8:6 Ткачук – 48:55 (5x5)   9:6 Ткачук (Линдхольм, Годро) – 57:49 (en)

Сетка плей-офф НХЛ:

Сетка плей-офф НХЛ

Также во втором раунде играют «Колорадо Эвеланш» с «Сент-Луис Блюз» (1-0) и «Флорида Пантерз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1).

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