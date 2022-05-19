Легенда НХЛ Кит Ткачук отказался выбрасывать кепку на лёд после хет-трика сына

Кит Ткачук, легенда Национальной хоккейной лиги в составе «Сент-Луис Блюз» и отец нападающего «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука, посетил встречу второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой «огоньки» принимали «Эдмонтон Ойлерз».

Его сын оформил хет-трик. По традиции после третьей шайбы на лёд выбрасывают кепки. Тем не менее Кит отказался сделать это, даже несмотря на уговоры своих компаньонов.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В ночь с 18 на 19 мая завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и закончилась победой хозяев со счётом 9:6.