«Хоккей — игра странных отскоков». Защитник «Каролины» о победном голе в ворота Шестёркина

Защитник «Каролины Харрикейнз» Иэн Коул прокомментировал свой победный гол в овертайме первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я хотел отдать кому-нибудь передачу, но никто не был в действительно опасной позиции, поэтому я подумал: «О, я просто брошу в сторону ворот и посмотрю, что произойдёт. Хоккей — это игра странных отскоков, шайба просто залетела в ворота. Не самый красивый гол, но мы сделали это.

Камбэк? Мы гордимся тем, что играем в прямую североамериканскую игру. Мы ещё не достигли того уровня, которого хотели. Были некоторые спорадические сдвиги, но в целом мы не были довольны нашими первыми двумя периодами. Думаю, наша команда хороша именно тем, что старается быть максимально объективной в оценке собственной игры и понимает, что она была недостаточно хороша. Мы не достигли того, чего хотели, как нам это исправить? Ещё есть время, чтобы перевернуть игру. То, что мы проигрываем со счётом 1:0, не означает, что игра окончена. У нас есть целый период, давайте сделаем это — и сделаем это так, как мы хотим, чтобы решить проблему. Мы вышли с большим отчаянием и правильным мышлением, и вы видите, как в момент всё изменилось», — приводит слова Коула официальный сайт НХЛ.

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