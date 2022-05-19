Защитник «Каролины» о праздновании: здорово, что все твои парни прыгают на тебя и обнимают

Защитник «Каролины Харрикейнз» Иэн Коул поделился эмоциями от празднования победного гола в овертайме первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Празднование? Во мне немного взыграла клаустрофобия. Здорово, что все твои парни прыгают на тебя и обнимают. Визор немного запотел, волосы попали мне в лицо, поэтому я ничего толком не видел, но, наверное, это единственный раз, когда мне это нравится», — приводит слова Коула официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился первый матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии теперь 1-0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.