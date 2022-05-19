«Заиграли с большим отчаянием». Тренер «Каролины» объяснил камбэк в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 ОТ, 1-0).
«Камбэк? Мы подняли уровень своей игры, взвинтили интенсивность и заиграли с большим отчаянием. Нам немного этого не хватало в течение двух периодов. Это не всегда срабатывает, но, очевидно, мы провели действительно хороший третий период.
Победный гол Коула? Это то, что делает игру потрясающей, — ты просто не знаешь, кто именно станет героем. Теперь этот момент навсегда останется с ним. Я думаю, это делает этот гол особенным. Ты рассчитываешь на всех, но приятно, что те парни, о которых ты не говоришь всё время, могут быть частью победы и чувствовать эти особые моменты», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
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