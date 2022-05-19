Кравчук: не удивлюсь ни одному сценарию с будущим Малкина. Возможны все варианты

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о будущем форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.



«История Евгения Малкина вызывает вопросы, всё-таки он всю свою карьеру провёл в Пингвинз». Обычно в таких ситуациях клуб стремится заранее подписать игрока-легенду, но бывают и исключения. Показательна реакция капитана команды Сидни Кросби, который, если верить прессе, высказал недовольство теми условиями, которые клуб предложил Малкину, а также защитнику Крису Летангу.



Учтите, что в последние годы НХЛ стремительно молодеет. Это и вопрос бизнеса — контракты молодых ограничены отметкой в $ 900 тыс., тогда как старожилы привыкли к миллионам, и стиля игры. Хоккей в НХЛ становится всё более быстрым и прямым, не все ветераны готовы «челночить».



Второй момент — ситуация именно в «Питтсбурге». Когда из-за травм на долгие сроки выбывали и Малкин, и Летанг, команда, в общем-то, удерживала ход. Наверное, в «Питтсбурге» увидели, что есть какая-то глубина состава, а значит, и определённая возможность для кадровой перестройки. Также нужно учесть, что в руководство клубом пришли новые люди.



Насколько корректны по меркам НХЛ высказывания Кросби с критикой политики клуба по Малкину и Летангу? Кросби — лицо клуба, он заслужил возможность где-то отклониться от генерального курса. Не сказал бы, что его высказывания были жёсткими, ведь он лишь обозначил свою позицию, причём очень аккуратно.



Малкину эта поддержка поможет? Как минимум не помешает. Также при выходе на рынок неограниченно свободных агентов Евгению поможет то, что свой интерес обозначил его родной клуб — «Металлург». Лишней поддержки и лишних предложений на свободном рынке не бывает.



Я не удивлюсь ни одному сценарию — ни с «Питтсбургом», ни с «Магниткой», ни с другим клубом НХЛ. Повторюсь, рынок для возрастных игроков в НХЛ становится не самым лёгким, так что возможны все варианты», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.