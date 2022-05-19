Фридман: Тротц — главный кандидат на пост главного тренера «Филадельфии»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Филадельфия Флайерз» рассматривает Барри Тротца в качестве главного кандидата на пост главного тренера клуба.
«Несколько источников сообщают о связях между Тротцем и «Вегасом», но я слышал, что «Флайерз», которые видели его в «Вашингтоне» и «Нью-Йорке», глубоко уважают его и его работу. Там он главный кандидат. Если его больше интересует менеджмент, как предполагается, возвращение в «Нэшвилл» может стать для него лучшим вариантом», – сообщил Фридман.
Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» уволил Барри Тротца. 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.
- 19 мая 2022
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
13:58
-
13:31
-
13:26
-
13:11
-
12:57
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:38
-
09:19
-
08:44
-
08:31
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:50
-
07:38
-
07:03
-
06:39
-
06:16
-
05:32
-
05:19
-
05:01
- 18 мая 2022
-
23:52
-
23:31
-
23:15