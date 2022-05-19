Фридман: Тротц — главный кандидат на пост главного тренера «Филадельфии»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Филадельфия Флайерз» рассматривает Барри Тротца в качестве главного кандидата на пост главного тренера клуба.



«Несколько источников сообщают о связях между Тротцем и «Вегасом», но я слышал, что «Флайерз», которые видели его в «Вашингтоне» и «Нью-Йорке», глубоко уважают его и его работу. Там он главный кандидат. Если его больше интересует менеджмент, как предполагается, возвращение в «Нэшвилл» может стать для него лучшим вариантом», – сообщил Фридман.



Напомним, «Нью-Йорк Айлендерс» уволил Барри Тротца. 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.