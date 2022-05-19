Председатель правления ФХР сообщил, что Жамнов останется главным тренером сборной России

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг заявил, что Алексей Жамнов останется главным тренером российской сборной.



«Жамнов, скорее всего, останется главным тренером. Он пришёл не на один год, серебряная медаль заслуженная, нельзя умалять достоинства серебра», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Напомним, российская команда под руководством Жамнова завоевала серебряные медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). На майских матчах сборной России в Туле и турнире в Санкт-Петербурге исполняющим обязанности главного тренера был Сергей Зубов.



Российская команда пропускает проходящий в эти дни в Финляндии чемпионат мира из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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