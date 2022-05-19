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Глава ОКР: под руководством Третьяка наш хоккей продолжил писать славные страницы истории

Глава ОКР: под руководством Третьяка наш хоккей продолжил писать славные страницы истории
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост президента Федерации хоккея России.

«Поздравляю легендарного хоккеиста Владислава Александровича Третьяка с единогласным переизбранием на пост президента Федерации хоккея России. Являясь трёхкратным олимпийским чемпионом и входя в символическую сборную столетия ИИХФ, Владислав Третьяк бессменно руководит федерацией с 2006 года!

Под его руководством наш отечественный хоккей продолжил писать славные страницы своей истории – наша команда четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и стала олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, а совсем недавно – серебряным призёром Игр в Пекине, подарив нам незабываемые и очень эмоциональные моменты на своём олимпийском пути! Желаю дальнейших успехов и приумножения олимпийского золота на аренах Милана в 2026 году!» – написал Поздняков в телеграм-канале.

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