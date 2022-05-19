Глава ОКР: под руководством Третьяка наш хоккей продолжил писать славные страницы истории

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост президента Федерации хоккея России.



«Поздравляю легендарного хоккеиста Владислава Александровича Третьяка с единогласным переизбранием на пост президента Федерации хоккея России. Являясь трёхкратным олимпийским чемпионом и входя в символическую сборную столетия ИИХФ, Владислав Третьяк бессменно руководит федерацией с 2006 года!



Под его руководством наш отечественный хоккей продолжил писать славные страницы своей истории – наша команда четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и стала олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, а совсем недавно – серебряным призёром Игр в Пекине, подарив нам незабываемые и очень эмоциональные моменты на своём олимпийском пути! Желаю дальнейших успехов и приумножения олимпийского золота на аренах Милана в 2026 году!» – написал Поздняков в телеграм-канале.

Новость по теме Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России