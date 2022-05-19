Глава ОКР: под руководством Третьяка наш хоккей продолжил писать славные страницы истории

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост президента Федерации хоккея России.
«Поздравляю легендарного хоккеиста Владислава Александровича Третьяка с единогласным переизбранием на пост президента Федерации хоккея России. Являясь трёхкратным олимпийским чемпионом и входя в символическую сборную столетия ИИХФ, Владислав Третьяк бессменно руководит федерацией с 2006 года!
Под его руководством наш отечественный хоккей продолжил писать славные страницы своей истории – наша команда четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и стала олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, а совсем недавно – серебряным призёром Игр в Пекине, подарив нам незабываемые и очень эмоциональные моменты на своём олимпийском пути! Желаю дальнейших успехов и приумножения олимпийского золота на аренах Милана в 2026 году!» – написал Поздняков в телеграм-канале.
- 19 мая 2022
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:44
-
15:27
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
13:58
-
13:31
-
13:26
-
13:11
-
12:57
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:38
-
09:19
-
08:44
-
08:31
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:50
-
07:38
-
07:03
-
06:39