Брюнетт, Галлан и Саттер — номинанты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Стали известны номинанты на «Джек Адамс Трофи» — награду, ежегодно вручаемую Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, финалистами стали: Эндрю Брюнетт («Флорида Пантерз»), Жерар Галлан («Нью-Йорк Рейнджерс») и Дэррил Саттер («Калгари Флэймз»).



По итогам регулярного сезона, «пантеры» заняли первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «рейнджеры» стали четвёртыми, а «огоньки» — третьими на Западе. Все три клуба продолжают борьбу за Кубок Стэнли — 2022, выйдя во второй раунд: «Флорида» играет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1), «Рейнджерс» — с «Каролиной Харрикейнз» (0-1), «Калгари» — с «Эдмонтон Ойлерз» (1-0).