Доедет ли Кросби до ЧМ? 15 игроков НХЛ, уже усиливших свои сборные по ходу турнира

По окончании первого раунда плей-офф НХЛ освободилось большое количество хоккеистов, которые могли бы помочь своим сборным на чемпионате мира, проходящем сейчас в финских городах Хельсинки и Тампере. Один из таких игроков – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который, однако, сказал, что к нему из канадской команды никто не обращался.

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Пока мы ждём, приедет ли Сидни на свой первый с 2015 года (и третий в карьере) чемпионат мира, рассказываем, кто из энхаэловцев уже усилил участвующие сборные по ходу турнира.

Германия – Лукас Райхел

Единственное усиление немцев из НХЛ не совсем из НХЛ – нападающий Лукас Райхел провёл 11 матчей в сильнейшей лиге мира в дебютном для себя сезоне за «Чикаго», но бóльшую его часть отыграл в «Рокфорде», который недавно выбыл из борьбы за Кубок Колдера, всухую проиграв серию фарм-клубу «Каролины». Наряду с уже играющими в сборной Зайдером и Штюцле Райхел является одним из главных немецких талантов – будет интересно посмотреть, как Лукас проявит себя на ЧМ.

Словакия – Мартин Фегервары

За прошедший сезон 22-летний словак превратился в важную фигуру в обороне «Вашингтона» — Фегервары провёл 79 матчей в регулярке и все шесть игр «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Теперь Мартин призван помочь сборной Словакии пройти как можно дальше на ЧМ. Пока получается не очень – несмотря на самое большое игровое время во вчерашнем матче со Швейцарией (25:47) и итоговые «+1», словаки всё равно проиграли «крестоносцам».

Мартин Фегервары в матче со сборной Швейцарии на ЧМ-2022 Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Чехия – Давид Пастрняк, Михал Кемпны

Чехи усилились двумя энхаэловцами. Один из них – защитник Михал Кемпны – уже успел опробовать финский лёд, поучаствовав в матче, который на родине окрестили для его сборной позорным – игрок «Вашингтона» отыграл больше 19 минут в проигранной австрийцам встрече.

А вот Давиду Пастрняку этого позора удалось избежать – возможно, главная звезда чехов появится на турнире уже в сегодняшней игре со сборной Латвии.

Финляндия – Микаэль Гранлунд, Миро Хейсканен, Эса Линделль

Формально хозяева турнира получили подкрепление ещё до начала турнира, когда стало известно, что в сборную приедет Микаэль Гранлунд, вылетевший вместе с «Нэшвиллом» после всего четырёх матчей в плей-офф НХЛ. Форвард уже успел значительно помочь Суоми – в первом же матче с Латвией он набрал два очка, включая победный гол за три минуты до конца основного времени, после чего совершил те же два результативных действия в игре с американцами.

Микаэль Гранлунд (№64) празднует гол в ворота сборной США Фото: iihf.com

Последующее укрепление финнов связано с обороной, и это можно назвать укреплением на все 100% — на домашний турнир приедут ведущие защитники «Далласа» Миро Хейсканен и Эса Линделль, который наденет свитер национальной сборной впервые с 2016 года.

Швеция – Карл Грундстрём, Джейкоб Петерсон, Линус Улльмарк, Маркус Петтерссон

Шведы могли абсолютно спокойно собрать сильнейший состав на этом турнире, однако многие завершившие сезон энхаэловцы отказались приезжать в сборную ещё до начала ЧМ, да и вылетевшие в первом раунде Кубка Стэнли игроки также в большинстве своём до Финляндии не долетели.

Поэтому Юхану Гарпенлёву и «Тре Крунур» осталось довольствоваться малым – в расположение команды из-за океана сперва приехали только форварды «Лос-Анджелеса» и «Далласа» соответственно Карл Грундстрём и Джейкоб Петерсон, которые уже успели выйти на лёд во вчерашнем матче с хозяевами турнира (Петерсон даже отличился голевой передачей), а сегодня стало известно, что к сборной также присоединятся голкипер «Бостона» Линус Улльмарк и защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.

США – Райан Хартман, Мэтт Болди, Джон Меррилл, Джереми Свейман

«Звёздно-полосатые» в качестве усиления получили целый десант из «Миннесоты» — в состав сборной США пожаловали форварды Райан Хартман, ставший первым центром «дикарей» по ходу сезона, и 21-летний Мэтт Болди, стремительно ворвавшийся в основу «Уайлд» в середине регулярки, а также защитник Джон Меррилл, последний раз выступавший на международном уровне аж в 2012 году, когда американская молодёжка боролась за право остаться в элитном дивизионе.

Джон Меррилл на МЧМ-2012 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Помимо трио одноклубников Капризова, состав подопечных Дэвида Куинна усилит голкипер «Бостона» Джереми Свейман, который очень понадобится США в матчах с серьёзными соперниками – Штраусс Манн в игре с финнами, откровенно говоря, не убедил.