«Йокерит» — 1-й в рейтинге деятельности клубов КХЛ за 3 года, «Магнитка» и ЦСКА — в топ-3
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Сегодня, 19 мая, перед церемонией закрытия сезона-2021/2022 прошло традиционное совещание руководителей клубов с представителями КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В первой части президент КХЛ Алексей Морозов подвёл организационно-спортивные итоги завершившегося сезона.
Также руководителям клубов лиги был представлен обновлённый рейтинг оценки деятельности клубов за три прошедших сезона – 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020.
|1.
|«Йокерит»
|2.
|«Металлург»
|3.
|ЦСКА
|4.
|СКА
|5.
|«Авангард»
|6.
|«Ак Барс»
|7.
|«Салават Юлаев»
|8.
|«Северсталь»
|9.
|«Трактор»
|10.
|«Автомобилист»
|11.
|«Локомотив»
|12.
|«Сибирь»
|13.
|«Торпедо»
|14.
|«Динамо» Москва
|15.
|«Спартак»
|16.
|«Барыс»
|17.
|«Динамо» Минск
|18.
|«Нефтехимик»
|19.
|«Витязь»
|20.
|«Амур»
|21.
|«Динамо» Рига
|22.
|ХК «Сочи»
|23.
|«Адмирал»
|24.
|«Куньлунь Ред Стар»
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|Клуб
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