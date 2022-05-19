«Йокерит» — 1-й в рейтинге деятельности клубов КХЛ за 3 года, «Магнитка» и ЦСКА — в топ-3

Сегодня, 19 мая, перед церемонией закрытия сезона-2021/2022 прошло традиционное совещание руководителей клубов с представителями КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.



В первой части президент КХЛ Алексей Морозов подвёл организационно-спортивные итоги завершившегося сезона.



Также руководителям клубов лиги был представлен обновлённый рейтинг оценки деятельности клубов за три прошедших сезона – 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020.

