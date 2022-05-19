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«Йокерит» — 1-й в рейтинге деятельности клубов КХЛ за 3 года, «Магнитка» и ЦСКА — в топ-3

«Йокерит» — 1-й в рейтинге деятельности клубов КХЛ за 3 года, «Магнитка» и ЦСКА — в топ-3
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Сегодня, 19 мая, перед церемонией закрытия сезона-2021/2022 прошло традиционное совещание руководителей клубов с представителями КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В первой части президент КХЛ Алексей Морозов подвёл организационно-спортивные итоги завершившегося сезона.

Также руководителям клубов лиги был представлен обновлённый рейтинг оценки деятельности клубов за три прошедших сезона – 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020.

1.«Йокерит»
2.«Металлург»
3.ЦСКА
4.СКА
5.«Авангард»
6.«Ак Барс»
7.«Салават Юлаев»
8.«Северсталь»
9.«Трактор»
10.«Автомобилист»
11.«Локомотив»
12.«Сибирь»
13.«Торпедо»
14.«Динамо» Москва
15.«Спартак»
16.«Барыс»
17.«Динамо» Минск
18.«Нефтехимик»
19.«Витязь»
20.«Амур»
21.«Динамо» Рига
22.ХК «Сочи»
23.«Адмирал»
24.«Куньлунь Ред Стар»
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