НХЛ начнёт объявлять имена победителей наград с 1 июня, пяти главных призов — с 21 июня

Медиа-служба Национальной хоккейной лиги объявила о датах начала объявления имён победителей наград.



Отмечается, что имя обладателя премии Марка Мессье (за лидерские качества) будет названо 1 июня. 2 июня станет известен обладатель «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру), 3 июня — «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею), 4 июня — премия имени Вилли О'Ри (вручается за использование хоккея как платформы для влияния на общество), 5 июня — «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана), 6 июня — «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду), а 7-го числа — «Кинг Клэнси Трофи» (пример на льду и за его пределами).



С 21 июня будут объявлены победители пяти самых престижных наград: «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды), «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику), «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата), а также «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю).