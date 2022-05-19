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Саттер: если бы я мог голосовать за лучшего тренера, то отдал своё предпочтение Галлану

Саттер: если бы я мог голосовать за лучшего тренера, то отдал своё предпочтение Галлану
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал включение своей фамилии в список номинантов на «Джек Адамс Трофи» — приз, вручаемый Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

«Скорее, я бы предпочёл, чтобы победителем награды стал Жерар Галлан. Если бы я обладал правом голоса, то я знаю, кому отдал своё предпочтение», — цитирует Саттера журналист Пьер Лебрюн.

Напомним, также финалистами стали Эндрю Брюнетт («Флорида Пантерз») и Жерар Галлан («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Отметим, что все три клуба продолжают борьбу за Кубок Стэнли — 2022, выйдя во второй раунд: «Флорида» играет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-1), «Рейнджерс» — с «Каролиной Харрикейнз» (0-1), «Калгари» — с «Эдмонтон Ойлерз» (1-0).

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