Фетисов: обидно за российский хоккей. В Сибири дети — бесперспективные! У них нифига нет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о российском хоккее.

«Решения о продлении контракта с Жамновым и о принятии нового лимита на легионеров мне безразличны — всё это ничего общего не имеют с переизбранием Третьяка. Мне кажется, сегодня не очень хороший день, чтобы говорить о чём-то позитивном. Легионеры или ещё что — это камуфляжная история. Мамы, которые платят деньги вникуда… Никто даже не спросил: отчитайся, докажи, расскажи, что ты должен быть на десятый срок там кем-то. Странная для меня история. Но понимаю, что время не очень хорошее для всех новостей, которые у кого-то вызовут какие-то непонятные реакции.



С одной стороны, всё равно, мне есть чем заниматься. Но с другой, мне обидно за российский хоккей. Очень страшно за наш спорт, который не имеет никаких альтернатив, борьбы мнений, систем, методик, да и всего остального. Это 21-й век, где нужно доказывать своё желание чем-то руководить. В очередной раз прошли безальтернативные выборы, что не очень хорошо.



Что говорят мамы, которых сегодня обирают за то, что дети занимаются хоккеем? Клубы, которые сегодня жалуются на уровень подготовки хоккеистов, которые играют в КХЛ? Сейчас нахожусь в Сибири, в Арктике. Здесь в Норильске мы провели мастеркласс. Дети —бесперспективные! У них ни методик нет, ни системы подготовки, ни системы соревнований — нифига нет. Даже отбора.



Нет будущего! Они никому не нужны. Если родители не увезут их отсюда вовремя, то шансов в хоккее никаких. Сибирь и Дальний Восток находятся в такой же ситуации. Потенциал — фантастический! Мы увидели много талантливых ребят.



Оказывается, у нас всё хорошо, безальтернативно. Пришло время конкуренции, борьбы, а не кому-то какие-то подарки делать. Ну что мы?!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.