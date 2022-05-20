Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Вчера, 20 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.
Великобритания — США — 0:3
Американцы без особого труда обыграли великобританцев. Голы забили Бен Майерс и Киффер Беллоуз, оформивший дубль. Джереми Свейман отыграл на ноль.
Германия — Дания — 1:0
В отложенном матче немцы с минимальным перевесом обыграли датчан. Единственный гол на 33-й минуте в большинстве забил Марк Михаэлис. Филипп Грубауэр оформил шат-аут.
Чехия — Латвия — 5:1
Чехи частично реабилитировались за два поражения подряд. В составе победителей шайбы забросили Гинек Зогорна, Роман Червенка, Михаэль Шпачек, Томаш Гертл и Давид Пастрняк. Гол престижа у латвийцев забил Артур Кулда.
Канада — Казахстан — 6:3
В заключительной встрече дня канадцы не без проблем обыграли казахстанскую сборную. Номинальные гости дважды выходили вперёд, однако «кленовые листья» отыгрывались. Дилан Козенс оформил хет-трик.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
На данный момент все команды провели по четыре матча на турнире.
Группа А
Канадцы вернулись на первое место, набрав 12 очков. На счету швейцарцев столько же баллов. Третью позицию занимает Германия, набравшая девять очков. Четвёрку замыкает Дания с шестью баллами. Дальше идёт Франция (5), Словакия (3), Италия (1) и Казахстан (0).
Группа B
Швеция по-прежнему лидирует в группе, имея в своём активе 11 баллов. Хозяева турнира, сборная Финляндии, с 10 очками идёт второй. Тройку замыкает сборная США, набравшая восемь баллов. На четвёртое место вышла Чехия, у команды семь очков. Ниже расположились Норвегия (5), Австрия и Латвия (по 3). Последнее место занимает Великобритания, набравшая лишь один балл.
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