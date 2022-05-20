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Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Вчера, 20 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было проведено четыре встречи: по две в группах A и B.

Великобритания — США — 0:3

Американцы без особого труда обыграли великобританцев. Голы забили Бен Майерс и Киффер Беллоуз, оформивший дубль. Джереми Свейман отыграл на ноль.

ЧМ-2022. Группа B
19 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 3
США
0:1 Майерс (Пик, Шмидт) – 28:20 (5x5)   0:2 Беллоуз (Годетт, Фаррелл) – 40:58 (5x4)   0:3 Беллоуз (Фаррелл, Шмидт) – 43:41 (5x4)

Германия — Дания — 1:0

В отложенном матче немцы с минимальным перевесом обыграли датчан. Единственный гол на 33-й минуте в большинстве забил Марк Михаэлис. Филипп Грубауэр оформил шат-аут.

ЧМ-2022. Группа A
19 мая 2022, четверг. 18:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Михаэлис (Нёбельс, Фишбух) – 32:41 (5x4)

Чехия — Латвия — 5:1

Чехи частично реабилитировались за два поражения подряд. В составе победителей шайбы забросили Гинек Зогорна, Роман Червенка, Михаэль Шпачек, Томаш Гертл и Давид Пастрняк. Гол престижа у латвийцев забил Артур Кулда.

ЧМ-2022. Группа B
19 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
5 : 1
Латвия
1:0 Зогорна (Гертл, Скленичка) – 04:02 (5x5)   2:0 Червенка (Пастрняк, Крейчи) – 04:58 (5x4)   3:0 Шпачек (Флек) – 06:41 (5x5)   4:0 Гертл (Зогорна, Блюмель) – 16:30 (5x5)   5:0 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 18:56 (5x5)   5:1 Кулда (Букартс) – 41:01 (5x5)

Канада — Казахстан — 6:3

В заключительной встрече дня канадцы не без проблем обыграли казахстанскую сборную. Номинальные гости дважды выходили вперёд, однако «кленовые листья» отыгрывались. Дилан Козенс оформил хет-трик.

ЧМ-2022. Группа A
19 мая 2022, четверг. 21:30 МСК
Канада
Окончен
6 : 3
Казахстан
0:1 Петухов (Асетов) – 02:25 (5x5)   1:1 Козенс (Грейвз, Руа) – 03:45 (5x5)   1:2 Шестаков (Акользин, Панюков) – 12:16 (5x4)   2:2 Батерсон (Джонсон, Грейвз) – 14:18 (5x5)   3:2 Лаури (Джонсон, Андерсон) – 17:20 (5x4)   4:2 Сиверсон (Грегор) – 32:14 (5x5)   4:3 Савицкий (Михайлис, Орехов) – 47:55 (5x5)   5:3 Козенс (Батерсон, Сиверсон) – 51:58 (5x4)   6:3 Козенс (Дюбуа, Сиверсон) – 59:12 (5x4)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

На данный момент все команды провели по четыре матча на турнире.

Группа А

Канадцы вернулись на первое место, набрав 12 очков. На счету швейцарцев столько же баллов. Третью позицию занимает Германия, набравшая девять очков. Четвёрку замыкает Дания с шестью баллами. Дальше идёт Франция (5), Словакия (3), Италия (1) и Казахстан (0).

Группа B

Швеция по-прежнему лидирует в группе, имея в своём активе 11 баллов. Хозяева турнира, сборная Финляндии, с 10 очками идёт второй. Тройку замыкает сборная США, набравшая восемь баллов. На четвёртое место вышла Чехия, у команды семь очков. Ниже расположились Норвегия (5), Австрия и Латвия (по 3). Последнее место занимает Великобритания, набравшая лишь один балл.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
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