«Это было адское усилие». Главный тренер «Тампы» высказался о второй победе над «Флоридой»

54-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампу-Бэй Лайтнинг», выразил мнение о второй игре серии в полуфинале Восточной конференции плей-офф НХЛ – 2022 с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии), в которой его подопечные одержали победу за четыре секунды до конца основного времени.

«Сегодня вечером наложили швы многим парням, но все они вернулись. Это было адское усилие», — приводит слова Купера журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, за «Тампу» забрасывали Кори Пэрри и Росс Колтон, который поразил ворота на последних секундах матча с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков.

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Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – 20:30 мск.