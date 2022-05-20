Василевский и Бобровский вошли в тройку лучших игроков матча «Флорида» — «Тампа»

По завершению второй встречи полуфинальной серии плей-офф НХЛ – 2022, в которой «Флорида Пантерз» уступила «Тампе-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2 в серии), определились лучшие игроки матча.
Так, сразу два российских хоккеиста вошли в тройку лучших по итогам встречи – голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча, отразив 36 бросков из 37, а его визави и соотечественник из «Пантерз» Сергей Бобровский – 27 из 29. Лучшим же стал форвард «Лайтнинг» Росс Колтон, чей гол с передачи Никиты Кучерова за 3,6 секунды до конца основного времени принёс гостям вторую победу кряду.
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Таким образом, серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – 20:30 мск.
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