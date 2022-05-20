Василевский провёл 90-й матч в Кубке Стэнли. Больше побед, чем у него, лишь у 5 вратарей

Вторая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Флоридой Пантерз» стала для 27-летнего российского голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского юбилейной – 90-й в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба турнира.
К рубежу в 90 игр российский вратарь подошёл с 55 победами и 32 поражениями. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в своих первых 90 матчах плей-офф – это Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).
Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?
Напомним, победу во второй игре серии с «Флоридой» одержали хоккеисты «Лайтнинг» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – 20:30 мск.
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