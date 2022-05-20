Кучеров в 21-й раз поучаствовал в победной шайбе в Кубке Стэнли. Больше — только у Кросби

28-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей за 3,6 секунды до конца второй встречи полуфинальной серии плей-офф НХЛ – 2022 на Востоке с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0 в серии) и в очередной раз принял участие в победном голе.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров поучаствовал уже в 21-й победной шайбе за карьеру в плей-офф НХЛ – в семи случаях он отличился сам, а ещё 14 раз ассистировал партнёрам. Больший показатель среди действующих игроков лишь у одного хоккеиста – нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (9+16).

Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 563 встречах, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130» при 283 минутах штрафного времени.