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Ассистентский дубль Бучневича и голевая Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Ассистентский дубль Бучневича и голевая Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.

В составе «Блюз» дублем отметился Дэвид Перрон, ещё по шайбе на счету Джордана Кайру и Брэндона Саада (в пустые ворота). Автором единственного гола «Эвеланш» стал Габриэль Ландеског.

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 19 минут 57 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Владимир Тарасенко также отдал одну голевую передачу, благодаря чему вошёл в тройку лучших по результативным действиям в клубной истории в плей-офф.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин при игровом времени в 20 минут не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Сент-Луис. Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
20 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (О'Райлли, Бучневич) – 25:45 (5x5)   0:2 Перрон (Бучневич, Тарасенко) – 39:26 (5x3)   1:2 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 41:49 (5x4)   1:3 Перрон – 50:31 (5x5)   1:4 Саад (Шенн, Фолк) – 58:10 (en)
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