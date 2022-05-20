Ассистентский дубль Бучневича и голевая Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.
В составе «Блюз» дублем отметился Дэвид Перрон, ещё по шайбе на счету Джордана Кайру и Брэндона Саада (в пустые ворота). Автором единственного гола «Эвеланш» стал Габриэль Ландеског.
Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 19 минут 57 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Владимир Тарасенко также отдал одну голевую передачу, благодаря чему вошёл в тройку лучших по результативным действиям в клубной истории в плей-офф.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин при игровом времени в 20 минут не отметился результативными действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Сент-Луис. Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало – в 3:00 мск.
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