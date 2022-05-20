Кучерову осталось набрать три балла, чтобы догнать Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором голевой передачи во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (2:1).



28-летний форвард набрал 138 (47+91) баллов в плей-офф НХЛ за всё время выступлений, обойдя по данному показателю Фила Эспозито и заняв 39-е место.



38-е место занимает Жак Лемар, в активе которого 139 очков, строчкой выше находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со 141 баллом. Кучерову осталось набрать три балла, чтобы повторить достижение форварда столичного клуба.



Среди россиян наибольшее количество очков в активе Сергея Фёдорова (17-е место, 176 очков) и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (14-й, 180).