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Чернышенко: КХЛ развивается благодаря тому, что в руководстве стоит Геннадий Тимченко

Чернышенко: КХЛ развивается благодаря тому, что в руководстве стоит Геннадий Тимченко
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.

«КХЛ благодарна за поддержку правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает всё более впечатляющие результаты. И я всё думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают всё более впечатляющие цифры.

Но это говорит о том, что у вас есть правильная стратегия, которой вы следуете. И нас как раз объединяет то, что мы планомерно двигаемся к целям, несмотря на все препятствия, и демонстрируем свою эффективность, приверженность своим ценностям, реализации своих планов. И от этого получается прекрасный результат.

И это благодаря тому, что в руководстве лиги стоит Геннадий Николаевич Тимченко, который помогает эту стратегию реализовывать. Но очень многое зависит от всех вас: от родителей, тренеров, врачей, владельцев и руководителей клубов», – цитирует Чернышенко ТАСС.

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