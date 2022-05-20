Чернышенко: КХЛ развивается благодаря тому, что в руководстве стоит Геннадий Тимченко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.



«КХЛ благодарна за поддержку правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает всё более впечатляющие результаты. И я всё думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают всё более впечатляющие цифры.



Но это говорит о том, что у вас есть правильная стратегия, которой вы следуете. И нас как раз объединяет то, что мы планомерно двигаемся к целям, несмотря на все препятствия, и демонстрируем свою эффективность, приверженность своим ценностям, реализации своих планов. И от этого получается прекрасный результат.



И это благодаря тому, что в руководстве лиги стоит Геннадий Николаевич Тимченко, который помогает эту стратегию реализовывать. Но очень многое зависит от всех вас: от родителей, тренеров, врачей, владельцев и руководителей клубов», – цитирует Чернышенко ТАСС.

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