Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, чем собирается заниматься после вылета из плей-офф НХЛ. Прежде всего он поедет в отпуск в Россию.

«Баня — это одно из первых, что я сделаю, когда окажусь в России. Русская баня — настоящая баня, это не финская сауна. В отпуске буду жить обычной жизнью, отдыхать дома с друзьями и семьёй, в футбол поиграю, может, немного поезжу по России. Ничего лишнего», — приводит слова Капризова The Athletic.

Кроме того, россиянин сказал, что возвращается в Россию в отпуск, чтобы увидеться со своими родителями и братом Антоном, которого называет своим лучшим другом. Несколько недель Капризов будет отдыхать, поедет на рыбалку, арендует несколько лодок на озере и будет расслабляться на свежем воздухе так, как он любит, а потом вернётся в спортзал и на лёд, чтобы готовиться к новому сезону.