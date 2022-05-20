Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, чем собирается заниматься после вылета из плей-офф НХЛ. Прежде всего он поедет в отпуск в Россию.
«Баня — это одно из первых, что я сделаю, когда окажусь в России. Русская баня — настоящая баня, это не финская сауна. В отпуске буду жить обычной жизнью, отдыхать дома с друзьями и семьёй, в футбол поиграю, может, немного поезжу по России. Ничего лишнего», — приводит слова Капризова The Athletic.
Кроме того, россиянин сказал, что возвращается в Россию в отпуск, чтобы увидеться со своими родителями и братом Антоном, которого называет своим лучшим другом. Несколько недель Капризов будет отдыхать, поедет на рыбалку, арендует несколько лодок на озере и будет расслабляться на свежем воздухе так, как он любит, а потом вернётся в спортзал и на лёд, чтобы готовиться к новому сезону.
- 20 мая 2022
-
22:36
-
22:28
-
22:10
-
21:55
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:20
-
19:52
-
19:24
-
19:00
-
18:40
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:34
-
15:19
-
14:24
-
14:01
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:47
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:16