Кирилл Капризов ответил на вопрос о ненависти болельщиков в свой адрес на старте сезона

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о ненависти болельщиков в свой адрес в начале сезона, который выдался для него неудачным. Форвард в восьми первых встречах чемпионата ни разу не смог поразить ворота соперников, при этом отдав шесть результативных передачах.

Ранее Капризов сказал, что на старте чемпионата некоторые люди его ненавидели. Журналисты решили уточнить у россиянина, действительно ли кто-то из болельщиков его ненавидел.

«Думаю, пару встреч, первые матчи. Когда я не мог забить.

Несмотря на безголевую серию, у меня за тот период набралось шесть результативных передач? Люди хотят от меня забитых голов», — приводит слова Кирилла Капризова The Athletic.