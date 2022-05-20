Капризов — о жизни в Америке: стал немного лучше понимать язык, как всё устроено

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о жизни в Северной Америке.

«Я стал немного лучше понимать язык, как всё устроено. Сейчас чувствую себя куда комфортнее. Я люблю наших болельщиков, они отлично нас поддерживают. Когда перемещаюсь по городу, меня немного чаще замечают и останавливают. Но я не против. Недавно мы были на командном мероприятии в ресторане, и к нам подходило огромное количество людей», — приводит слова Капризова The Athletic.

Напомним, россиянин в 81 матче в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 набрал 108 (47+61) очков. Кроме того, Капризов стал лучшим голеадором «Миннесоты» в плей-офф, забросив семь шайб из 16, которыми отметилась «Миннесота» в шести матчах серии.