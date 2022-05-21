Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 20 на 21 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0
«Угараны» одержали вторую победу в серии в сложнейшем матче с «Рейнджерс». Российский нападающий гостей Артемий Панарин совершил несколько грубых ошибок, в результате чего Брендан Смит забросил шайбу в меньшинстве, а на последних секундах точку во встрече поставил Себастьян Ахо, забивший в пустые ворота.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5
Во втором матче игрового дня «огоньки» быстро захватили преимущество и повели со счётом 3:1 благодаря голам Майкла Стоуна, Бретта Ритчи и Тайлера Тоффоли, на которые «нефтяники» в первом периоде ответили только голом Данкана Кита. Тем не менее во втором игровом отрезке «Эдмонтон» сравнял счёт усилиями Коннора Макдэвида и Эвана Бушара. А в третьем периоде сначала Зак Хайман забил в меньшинстве, затем точку в матче поставил Леон Драйзайтль, поразивший ворота «Калгари» после передачи голкипера Майка Смита.
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Также во втором раунде играют «Колорадо Эвеланш» с «Сент-Луис Блюз» (1-1) и «Флорида Пантерз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-2).
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