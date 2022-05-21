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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 20 на 21 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0

«Угараны» одержали вторую победу в серии в сложнейшем матче с «Рейнджерс». Российский нападающий гостей Артемий Панарин совершил несколько грубых ошибок, в результате чего Брендан Смит забросил шайбу в меньшинстве, а на последних секундах точку во встрече поставил Себастьян Ахо, забивший в пустые ворота.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
21 мая 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Смит (Ахо, Терявяйнен) – 35:54 (4x5)   2:0 Ахо – 59:58 (en)

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5

Во втором матче игрового дня «огоньки» быстро захватили преимущество и повели со счётом 3:1 благодаря голам Майкла Стоуна, Бретта Ритчи и Тайлера Тоффоли, на которые «нефтяники» в первом периоде ответили только голом Данкана Кита. Тем не менее во втором игровом отрезке «Эдмонтон» сравнял счёт усилиями Коннора Макдэвида и Эвана Бушара. А в третьем периоде сначала Зак Хайман забил в меньшинстве, затем точку в матче поставил Леон Драйзайтль, поразивший ворота «Калгари» после передачи голкипера Майка Смита.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
21 мая 2022, суббота. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Годро, Ткачук) – 03:02 (5x5)   2:0 Ритчи (Гудбрансон, Льюис) – 06:02 (5x5)   2:1 Кит (Макдэвид, Драйзайтль) – 13:38 (5x5)   3:1 Тоффоли (Линдхольм, Годро) – 22:04 (5x4)   3:2 Макдэвид (Кит, Драйзайтль) – 23:05 (4x4)   3:3 Бушар (Кит, Кейн) – 35:03 (5x4)   3:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 50:14 (4x5)   3:5 Драйзайтль (Смит) – 52:36 (5x5)

Сетка плей-офф НХЛ:

Сетка плей-офф НХЛ

Также во втором раунде играют «Колорадо Эвеланш» с «Сент-Луис Блюз» (1-1) и «Флорида Пантерз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-2).

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