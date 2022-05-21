Галлан рассказал, что «Рейнджерс» собираются делать после двух поражений от «Каролины»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:2, 0-2).

«Это лучшая команда в лиге по игре в обороне. «Каролина» ни одному из клубов не давала много свободного пространства на льду.



Мы добрались до этой стадии, показали хороший оборонительный хоккей и упорно сражались. Забили только один гол. Это разочаровывает. Но мы играли с хорошей командой — и играли в хороший хоккей. Мы немного отстали, так что же делать? Готовитесь к двум предстоящим домашним матчам.



Я вижу, что отличные пенальти оказывали на них большое давление, и мы не очень часто находили внутреннего человека в слоте — парня с бампером», — сказал Галлант. «Они оказали сильное давление, и мы просто недостаточно быстро к этому приспособились. Мы должны конкурировать немного жестче».

Что касается большинства (ни одного гола после четырёх попыток. — Прим. «Чемпионата»), то их отличное противодействие оказало на нас давление. Мы недостаточно быстро к этому приспосабливались. Шайба не так часто доходила до разыгрывающего в слоте. Мы должны приложить больше усилий", — приводит слова Галлана Lohud.