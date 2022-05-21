Труба о 0-2: «Рейнджерс» бывали в яме и раньше. Продолжим бороться, чтобы выбраться из неё

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:2, 0-2).

«Они проделали хорошую работу. Отдаю им должное. Они агрессивны, они контролируют игру. Это всегда красиво выглядит всё время. Они довольно сильно прессингуют. Всегда будет одна передача, которая нарушит напряжение и привлечёт твоё внимание, — вот когда ты получишь свой шанс. У тебя не получится столько ходить вокруг да около, свободно кататься, хитовать, создавать хорошие шансы, потому что они не позволяют тебе этого делать.

«Каролина» — хорошая оборонительная команда. Они хороши в своей зоне. Мы должны забивать больше шайб в ворота, больше идти на ворота, создавать больше трафика — привлекать удачу собственными руками, создавать удобные отскоки. Такого мышления мы придерживаемся.



Это то же самое мышление, которое у нас было весь год. Ничто на самом деле не может смутить или потрясти эту команду. Мы будто бы опустили головы и должны просто сыграть в следующем матче. Мы уступали во время матча, уступали в серии, мы бывали в яме и раньше. Мы просто продолжим бороться, чтобы выбраться из нее", — приводит слова Трубы Lohud.