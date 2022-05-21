Нападающий «Эдмонтона» — о серии с «Калгари»: это эмоциональные американские горки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1). «Нефтяники» отыгрались с 1:3.

«Это эмоциональные американские горки. Нужно стараться держаться подальше от этого, насколько возможно, и оставаться уравновешенным, потому что это хоккей. В некоторые вечера рикошеты идут тебе на пользу, а в некоторые — нет. Наш сезон и так напоминал американские горки, когда мы были прижаты к стене. Но наша способность давать отпор была непревзойдённой», — приводит слова Хаймана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.